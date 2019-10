Focus LIGURIA: attenzione tra la prossima notte e la prima mattinata di martedi 15 ottobre

I temporali PREFRONTALI possono essere molto intensi e si sviluppano prima che transiti la perturbazione vera e propria (si legga a tal proposito questo articolo per maggiore chiarezza: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-il-prefrontale-un-pericolo-da-non-sottovalutare-/82144/)

Molte mappe a nostra disposizione contemplano lo sviluppo di un fenomeno simile tra la notte e la mattinata di martedi 15 ottobre sul settore centro-occidentale della Liguria, in modo particolare tra il Genovesato occidentale e il Savonese orientale. Eccolo raffigurato nella sommatoria delle piogge attese fino alle 8 di domani, martedi 15 ottobre:

In questi casi è molto difficile stabilire l'esatta posizione del groppo temporalesco, che stante la convergenza tra lo Scirocco in risalita dal Golfo e la Tramontana Scura in discesa dalla vicina pianura, presenta sempre carattere di autorigeneranza.

Attenzione comunque alle aree poste tra Savona e Genova, in modo particolare Varazze, Arenzano, Cogoleto e tutta l'area del Voltrese con l'immediato entroterra.