Ecco quanta pioggia cadrà fra la notte su lunedì e la giornata di lunedì: ultimo aggiornamento

Brevissimo aggiornamento sulla quantità di pioggia che cadrà sull'Italia fra questa notte (notte su Lunedì) e la giornata di lunedì grazie alla perturbazione giunta in queste ultime ore sul nord-ovest e in base al modello europeo appena aggiornato (CLICCA SULLA MAPPA PER VEDERLA IN ALTA RISOLUZIONE):

In linea di massima le previsioni effettuate in questi ultimi giorni saranno rispettate e non ci sono variazioni degne di nota: si tratterà purtroppo di un passaggio abbastanza veloce ma soprattutto le piogge mediamenrte deboli non risolveranno assolutamente la siccità presente sul nord Italia, specie sulle zone di pianura del Piemonte, che ancora una volta verranno praticamente "saltate" dalla perturbazione.

Piogge di una certa consistenza cadranno solo sulle estreme Alpi orientali, segnatamente sul Friuli, ecco uno zoom della previsione del modello ad altissima risoluzione, che indica la caduta di oltre 40mm (quantitativo importante ma assolutamente normale per la zona):

La mancanza di pioggia sul nord ovest è allarmante , soprattutto perchè poi per almeno 10-15 giorni non si intravvedono nuove possibilità di piogge consistenti al nord (e sul versante tirrenico del centro) e il fiume Po, è sceso ai livelli che si registrano in agosto.

Sul versante Adriatico del centro e al sud le piogge sono invece state già molto generose questo inverno e specie sulla Puglia i quantitativi caduti risultano molto superiori alla norma.

