CLAMOROSI AGGIORNAMENTI! Non è un anticiclone ma un MOSTRO...

Non se ne esce: l'anticiclone non ci vuole più lasciare. L'ultimo aggiornamento del modello americano parla chiaro: l'anticiclone è come il Kraken di Pirati dei Caraibi, più ancora è come Davy Jones: incute terrore a tutte le perturbazioni, che se ne stanno alla larga.



Guardate come viene ridotta in polpetta la saccatura di sabato 22: una misera goccia fredda affogata in un oceano di aria calda e stabile completamente alla deriva, senza alcuna speranza di successo.



Il modello americano insomma risponde picche a chi prevedeva una debacle anticiclonica entro sabato 22, cioè il modello europeo; per lui non ci siamo e non ci saremo ancora.



Ha cambiato linea l'americano, ieri aveva cavalcato l'idea di un cambiamento almeno per lunedì 24, ora cancella tutto, non se ne fa nulla, almeno nell'emissione ufficiale.



Più tardi proveremo ad analizzare il run a tutto tondo e cercheremo di capire se davvero questa emissione è destinata a scrivere un'altra pagina di storia in questo settembre 2018, oppure no, rimanete collegati!