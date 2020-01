CANADA: città sepolte dalla NEVE...

Quanti di voi vorrebbero svegliarsi una mattina e trovare un paesaggio simile?...

...con il riscaldamento ben funzionante, ovviamente!

Non è un fotomontaggio, ma quello che è successo nel Canada sud-orientale negli ultimi giorni. In alcune zone del Paese sono caduti 3 metri di neve, anche se il vento ha fatto lievitare questi accumuli in molti punti (accumuli eolici).

Mentre in Italia ed in quasi tutta l'Europa la neve si cerca con il lanternino durante questo strano inverno, qui sono stati battuti due record storici in merito agli accumuli nevosi.

Pensate che nella località di Terranova, non nevicava in questo modo nel mese di gennaio da molti decenni...come dire "chi la neve la cerca assiduamente...e chi invece ne ha fin troppa".