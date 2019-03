Aggiornamento ore 12: previste piogge molto abbondanti su alcune zone italiane, ecco dove

Vi mostriamo il primo aggiornamento di una mappa ad alta risoluzione che indica con maggiore precisione la distribuzione delle piogge durante il maltempo previsto per il periodo 3-4-5 aprile sull'Italia:

Spiccano i quantitativi piuttosto rilevanti su Alpi e Prealpi ma anche sulla Liguria e, seppuir meno importanti, anche sul versante Tirrenico in prossimità delle coste.

In particolare si segnalano quantitativi superiori a ben 300mm sull'alto Piemonte, ecco infatti il dettaglio delle nostre previsioni meteo computerizzate per il 4 aprile: www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Piemonte/Domodossola/4/

Ecco uno zoom sulla zona per il periodo 3-4-5 aprile:

Nei prossimi giorni vi daremo ultertiori aggiornamenti sulla situazione prevista dai LAM (modelli a scala limitata), in modo da affinare la previsione dei quantitativi di pioggia.