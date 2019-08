Diecimila morti in Cina per l'asteroide Ch’ing-Yang

Ch’ing-Yang, antica provincia cinese di Shaanxi. Siamo nel terzo mese lunare del 1490, data che corrisponde all’intervallo tra il 21 marzo e il 19 aprile del nostro calendario. In quella che oggi è conosciuta come la città di Quingyang dal cielo improvvisamente cominciano a cadere sassi. I contadini sopresi nei campi non hanno nessuna possibilità di ripararsi e cominciano a cadere privi di vita l’uno dopo l’altro, così come gli abitanti dei piccoli villaggi dei dintorni. In città invece la gente cerca rifugio negli edifici ma alla fine i danni saranno tali da costringerli a lasciare le proprie case. Quingyang diventerà una città deserta.

Un testimone oculare ricorderà anche che quelle pietre piovute da chissà dove avevano dimensioni notevoli: le più grandi sembravano uova d’oca mentre le più piccole si presentavano come castagne d’acqua. Sempre la stessa fonte testimonierà che il peso dei sassi era considerevole e variava dai 3 ai 5 catties, l’unità di misura della tradizione cinese. Cifre che tradotte in grammi ci raccontano di come quel giorno la popolazione inerme sia stata bombardata da pietre dal peso compreso tra 1 e 1,5 kg. Il risultato naturalmente fu un’ecatombe: più di 10 mila morti secondo quanto riportato da una fonte più che autorevole: l’ufficiale governativo della provincia di Shaanxi.

Fino a qui le certezze, ma vi sono poi da segnalare alcune domande che lasciano ancora qualche dubbio in diversi accademici. Innanzitutto cosa cadde esattamente dal cielo quel giorno a Ch’ing-Yang? La tesi più accreditata dagli esperti è che si sia trattato di materiale proveniente della disintegrazione di un asteroide a contatto con l’atmosfera. Il materiale roccioso prodottosi sarebbe caduto sulla terra provocando i danni descritti. Ma come hanno fatto gli esperti a raggiungere questa conclusione quasi unanime?

L’episodio fortunatamente è ben documentato. Se ne parla diffusamente nel Zhongguo gudai tianxiang jilu zongji, la collezione completa degli eventi astronomici registrati nell’antica Cina. Nel testo ben 10 fonti storiche redatte da autori differenti confermano la fitta caduta di pietre e il loro peso.

L’unica spiegazione plausibile non può quindi che essere quella dell’asteroide. Ma ecco che proprio dalla lettura delle testimonianze dell’epoca nasce il primo enigma: la differenze sulla conta delle vittime. Se qualche testimone arrivò perfino a superare la stima del sopracitato ufficiale governativo di Shaanxi e a parlare non di una ma di diverse decine di migliaia di morti, nel Ming Shi, la storia ufficiale della dinastia Ming, stranamente non si parla mai di decessi riferiti a quell’episodio. Particolare che se all’inizio ha fatto dubitare alcuni autori della reale portata distruttiva dell’evento, è stata poi liquidata dalla maggior parte degli esperti come una scelta politica. Era consuetudine infatti che i Ming cercassero di dare sempre e comunque l’impressione di essere benvoluti dagli dei. E se lo erano loro dovevano esserlo per forza i loro sudditi. Inconcepibile quindi una strage venuta dal cielo. Strage che secondo la cultura del tempo sarebbe stata facilmente interpretata come castigo divino: E non solo per la gente ma soprattutto per la dinastia la cui autorità di conseguenza sarebbe stata messa in discussione.



Il cratere dell'asteroide Ch’ing-Yang caduto in Cina nel 1490

Ma proprio partendo dal fatto che nel Ming Shi non si parla di morti, alcuni scienziati della Nasa, pur accreditando la tesi dell’asteroide come la più probabile, hanno preso in considerazione un’altra ipotesi. L’evento potrebbe avere avuto una origine alternativa e decisamente meno letale. Quando si parla degli oggetti che caddero dal cielo, le parole “i più grandi come uova d’oca e i più piccoli come castagne d’acqua” hanno suggerito che l’evento non sia stato altro che una violentissima grandinata. Un’ipotesi suggestiva che viene però quasi totalmente smentita dall’analisi delle frequentissime e ben documentate cadute di materiale meteoritico in Cina. Cadute verificatesi sia precedentemente che successivamente all’episodio di Ch’ing-Yang.

Nel Sui-Shu, la storia ufficiale redatta della dinastia Sui, si parla per l’anno 616 D.C. di una palla di fuoco luminosissima nel cielo e di numerosi pezzi di roccia caduti sulla terra. Si intuisce che uno di questi frammenti doveva essere piuttosto voluminoso dal momento che riuscì a distruggere una torre mobile di quelle usate durante gli assedi, uccidendo allo stesso tempo circa dieci soldati.

Nel 1323 è ricordata invece una caduta di pietre a est del lago Ehr-Hai. Anche in questo caso vi furono vittime. Secondo i rapporti dell’epoca uomini e animali sorpresi allo scoperto morirono senza eccezione.

Nel 1342 abbiamo poi un evento simile al precedente nel distretto di O-chia, con tetti danneggiati e vittime. E’ questo un episodio molto ben documentato dai testimoni oculari dell’epoca e, prendendo in esame tutte le località dove si registrò la caduta di materiale dal cielo, gli esperti hanno calcolato che l’episodio interessò un’area ampia 250 km in lunghezza e 100 km in larghezza, per un totale di 25.000 chilometri quadrati. Nel 1361 invece ciò che cadde al suolo non solo distrusse i raccolti di grano ma ridusse in macerie la metà delle case. Eventi successivi si verificarono nel 1639, 1874, 1907 e 1915 ma nessuno ebbe effetti nemmeno lontanamente catastrofici come quelli di Ch’ing-Yang.

Escludendo quindi del tutto l’ipotesi della grandine si può quindi affermare che ciò che avvenne in Cina nel 1490 sia stato un evento paragonabile, anche se su scala estremamente ridotta, a quello che il 30 giugno 1908 distrusse 2150 chilometri quadrati di foresta a Tunguska, in Siberia.

Anche in quel caso si trattò della disintegrazione di un asteroide roccioso, con la differenza che il luogo dove si verificò era completamente disabitato. L’effetto fu equivalente a quello dell’esplosione di una bomba atomica di 10-15 megatoni, circa 1000 volte più potente di quella lanciata dagli americani su Hiroshima. Si pensi che la detonazione fu talmente forte da far deragliare alcuni treni in viaggio sulla Transiberiana a 600 km di distanza. Solo così si può spiegare il numero di morti descritto dalle fonti dello Zhongguo gudai tianxiang jilu zongji. Morti che purtroppo la ragion di stato della dinastia Ming volle cinicamente dimenticare.