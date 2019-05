Astronomia: abbiamo l'immagine dell'Universo piu' dettagliata di sempre

Un team internazionale di astronomi ha ultimato una elaborazione di un'immagine che riassume 16 anni di lavoro del telescopio spaziale Hubble, lanciato in orbita terrestre bassa nel 1990.

L'immagine realizzata è frutto della sofisticata sovrapposizione di migliaia di informazioni dello spazio profondo, riprese dagli strumenti di Hubble. Chiamata Hubble Legacy Field, mostra circa 265.000 galassie, fra cui la più vecchia datata 13,3 miliardi di anni fa.

Per comporre l'immagine non sono bastate le riprese nella lunghezza d'onda del visibile, ossia nelle lunghezze d'onda che possiamo vedere direttamente, ma a queste sono state sovrapposte riprese dall'ultravioletto al vicino infrarosso, così da raccogliere tutte anche informazioni che la semplice luce visibile non coglie.

Immagini dell'Universo con informazioni di 265.000 galassie

Non è la prima volta che i dati dell'Hubble Space Telescope, ormai prossimo ai 30 anni di vita, sono stati utilizzati per elaborare immagini di questo tipo, ma questa si configura come l'immagine dell'universo più dettagliata e ricca di informazioni, almeno finora.

Garth Illingworth, responsabile del gruppo di lavoro che ha realizzato il mosaico, è certo che «l'immagine è destinata a restare insuperata, almeno finché non verranno lanciati i futuri telescopi spaziali, come il James Webb». E questo ci dice che il record resterà imbattuto per molto tempo ancora.

Hubble Ultra Deep Field 2014 | HUBBLE / NASA / ESA

Le precedenti immagini di questo tipo erano state realizzate nel 1995 (un migliaio di galassie), poi nel 2004 è stata pubblicata la prima versione della Hubble Ultra Deep Field (HUDF): l'immagine, rielaborata nel 2014 con nuovi dati nella lunghezza d'onda dell'ultravioletto, mostra una piccola regione dello Spazio con circa 10.000 galassie. Nel 2012 fu pubblicata la eXtreme Deep Field (XDF): frutto di una decina di anni di dati esclusivamente nella lunghezza d'onda del visibile, mostrava circa 5.000 galassie all'interno di una piccola regione al centro della Ultra Deep Field, come in una sorta di zoom cosmico.

Ed ora, grazie alle ulteriori informazioni catturate negli anni successivi, l'immagine Hubble Legacy Field, con il numero record di 265.000 galassie.