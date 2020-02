Per non dimenticare: "Milano chiuse il 2011 senza una sola nevicata di rilievo"

Ecco cosa scrivevamo alla fine dell'inverno del 2011...

"Un 2011 nero per Milano. Nel senso che strade e tetti non si sono mai colorati di bianco, se non per una breve grandinata primaverile. Non è bastata la spruzzatina di fine gennaio, tra la notte e la mattinata: non ha nemmeno imbiancato prati e macchine, i primi che generalmente accolgono educatamente la bianca visitatrice.



Accadde la stessa cosa nel triste inverno 2006-2007; almeno nel 2011 ha fatto almeno mediamente più freddo. Abituati alle grandi abbuffate del 2005, partita con la neve marzolina, al quasi mezzo metro del 2006 e del 2009 (seguiranno poi il dicembre 2012 e il febbraio 2013 N.d.R), i milanesi si sono sentiti traditi.



Eppure nessuno ricorda che tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 la frequenza delle nevicate si era drasticamente ridotta . Il simbolo è la doppia annata negativa del 88-89 e del 89-90 con solo qualche episodio di neve chimica in città, ricordiamo il 99, forse il più brutto della storia meteorologica milanese recente.



La neve è Natale poi è sempre stata cosa rara: ad eccezione dell'episodio del 2000, bisogna tornare al 63 per rivedere foto con la neve nel giorno più atteso dell'anno.



E' andata meglio tra Santo Stefano e Capodanno: ricordiamo l'84 ad esempio, ma anche la nevicata a cavallo tra San Silvestro e Capodanno del 93-94, così come quella a cavallo tra 96 e 97, ma quando non gira l'anticiclone è capace di durare 3 mesi interi e di negare non solo la neve a Milano ma su gran parte del sud delle Alpi".



Dal 2014 solo spruzzatine, di cui la più rilevante quella dei primi di marzo del 2018.