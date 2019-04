Lontano ANNI LUCE il caldo dei primi di maggio 2015, 41°C da record in Sardegna!

Ecco cosa scrivevamo il 6 maggio del 2015...solo 4 anni dopo la Sardegna nella stessa giornata potrebbe segnare record negativi di temperatura!



Il termometro della stazione meteo di San Priamo, frazione di San Vito, nello storico Sarrabus nel Cagliaritano, in Sardegna, ha fatto segnare un eccezionale primato: in Europa con i suoi 41°C detiene il record della temperatura più precocemente elevata mai raggiunta.



In tutta la Sardegna interna ieri ha fatto molto caldo con ben 38°C raggiunti a Decimomannu e ben 37°C toccatiin molte località, tra cui Villacidro, 36°C a Barumini e solo 31°C a Cagliari grazie alla brezza di mare.



Molto caldo anche su molte zone della Sicilia con +36°C a Termini Imerese e 35°C a Lentini, 33°C a Palermo e Trapani con tanta gente in spiaggia.



In Puglia si sono registrate punte di 36°C a Valenzano e di 35°C a Cerignola, colpiscono anche i 34°C di Foggia, mentre in Calabria è stata Cosenza la più rovente con 35°C.