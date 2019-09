Le prime nevicate ottobrine nel 2010!

C'è la nevicata al Piancavallo, la montagna per eccellenza dei Pordenonesi, con il graduale passaggio di stato dalla pioggia alla neve e l'arrivo in vetta con la strada che si inneva gradualmente.



Eravamo al 17 ottobre 2010 e la stagione sarebbe poi iniziata in modo promettente sino a Natale, poi il tradimento di gennaio e febbraio.













Bella nevicata anche il 25 ottobre 2010 in Val di Fassa, siamo a Pozza (TN). Si vede bene ancora la vegetazione non pronta ad accogliere il manto bianco, ma fa bene alla salute rifarsi gli occhi con tutto quel bianco, anche se poi non sarà proprio la neve destinata a durare per tutto l'inverno.