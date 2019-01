La STORICA nevicata a Palmi e Cittanova in Calabria: 9 febbraio 2015

Cittanova domina la piana di Gioia Tauro partendo da un' altitudine minima di 77m, sino a sfiorare i 1000m.



Tanti gli ulivi che si perdono a vista d'occhio ammirando il panorama, ma il 9 febbraio 2015 la cittadina ha cambiato completamente volto. Non solo l'altopiano della Melia, lo Zomaro e il Monte Cùcudo erano imbiancati, ma tutto il paese si è svegliato bianco come non mai, regalando una giornata da sogno soprattutto ai bambini.



Palmi non è stata da meno, con i suoi 33 comuni e i suoi 170.000 abitanti che per un giorno hanno pensato di vivere in Scandinavia, con i fiocchi che hanno provato ad attecchire anche a Marina di Palmi e al Lido.



Chiuse le scuole, Sant’Elia bianca come un pandoro natalizio, così come la Piazza I Maggio ricoperta e Piazza Amendola con la sua fontana ghiacciata.



Uno scenario inusuale perchè la neve cade quasi ad ogni inverno abbondante sui monti della Sila e dell'Aspromonte, ma vedere imbiancate anche le spiagge e le zone pedemontane con una coltre così abbondante fa certamente notizia, quasi commossi ed increduli gli abitanti, che giornata storica!