La NEVICATA storica dal 13 al 16 gennaio 1985 a Milano: VIDEO INEDITO ed ECCEZIONALE!

Si cominciò dopo il grande freddo, dopo la neve romana, dopo giorni di ghiaccio, brina e anche nevischio. Si cominciò dopo un mattino con cielo progressivamente più chiuso; la neve cominciò a cadere leggera e fine dal primo pomeriggio, mentre a San Siro andava in scena Milan-Como e molti milanesi andavano al cinema o si rilassavano davanti alla TV.



Tutti sapevano che sarebbe stata una forte nevicata, ma nessuno si aspettava quattro giorni di neve con poche pause senza i fiocchi girassero in pioggia, come succede spesso in queste occasioni, quando ormai prende l'Atlantico con la sua aria mite.



La nevicata si protrasse sempre più fitta e copiosa per tutta la notte su lunedì e sino alle 11.30 del mattino successivo, lasciando al suolo già più di 25cm. In 50 anni è stato il mattino con le strade più bianche che io ricordi. Di notte gli spazzaneve non erano passati nemmeno sulle grandi arterie e l'effetto "caffè latte" della neve era evidente. Le auto si muovevano con difficoltà tra questi ammassi di neve ancora semi gelata.



La pausa permise di ammirare una Milano nordica: non si sciolse nulla, la neve era ancora tutta lì, si passeggiava nel bianco; c'era eccitazione tra la gente, questo lo ricordo perfettamente. La neve riprese a cadere durante la notte seguente e non smise più. La nevicata del martedì fu particolarmente copiosa ma attecchì in modo meno vistoso sulle strade, cosparse ormai di sale e visitate di continuo dagli spazzaneve.



Caddero ancora molti centimetri, molte auto rimasero bloccate nei parcheggi per giorni, nessuno riuscì più a liberarle. Anche in Piazza Duomo montagne di neve erano state ammonticchiate qua e là. Molte linee tramviarie furono sospese a causa dell'eccessivo innevamento che presentavano i binari. Raggiungere le scuole e i luoghi di lavoro stava diventando sempre più difficile. Mercoledì nevicò ancora con grande veemenza, pur con temperature leggermente più alte. Cominciò a cadere la neve dai tetti, ferendo anche qualche anziano.



Aeroporti chiusi, frutta e verdura che scarseggiavano, persino il latte: la gente aveva fatto scorte nei supermercati e ora le consegne stentavano a giungere a destinazione.



Mercoledì sera la neve cominciò a cadere a fiocchi larghissimi ma meno abbondanti, poi sporadici fino a cessare dopo la mezzanotte. Nel frattempo era stata disposta la chiusura delle scuole e giovedì 17 ironia della sorte nevicò pochissimo, qualche momento alternato anche alla pioggia, in serata riprese a nevicare per un paio d'ore e si accumulò un nuovo centimetro. Ricordo il portinaio dello stabile che lo diceva a tutti: "ha fatto ancora un centimetro".



Tanto si è scritto su questa nevicata che ha fatto crollare il Palazzetto dello Sport, mai ricostruito, tanto si è visto nelle immagini dei telegiornali dell'epoca, tanto dalle foto, pochissimo dai video girati dalla gente comune, eccone finalmente una testimonianza fantastica, genuina, che vi proponiamo volentieri: