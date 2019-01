La grande siccità padana dell'inverno 94-95

Dopo la disastrosa alluvione dei primi giorni del novembre 1994, su gran parte della Pianura Padana intervenne un periodo particolarmente siccitoso che si protrasse sino all'ultima decade di febbraio. Dal 2 al 6 novembre c'è infatti l'episodio alluvionale, segue qualche altro passaggio perturbato ma dal 12 al 16 prevale l'alta pressione.



Dal 17 flusso favonico sulle Alpi, successivamente prevarrà sino alla fine del mese l'anticiclone. In pratica si registrano venti giorni con assenza pressoché totale di precipitazioni su tutta la Pianura Padana centro-occidentale.



Il mese di dicembre del 1994 inizia e finisce con l'anticiclone, intervallato da alcuni brevi passaggi perturbati che scaricano solo localmente precipitazioni importanti solo sui rilievi alpini valdostani e sull'Ossola.



Un fronte perturbato più importante transita tra il 18 ed il 20 provocando qualche debole precipitazione, localmente nevosa sino a bassa quota. In pianura seguitano a non verificarsi apporti precipitativi importanti, se non di qualche mm. Il mese di gennaio regala al versante nord-alpino molte nevicate ma lascia a secco, e sovente sotto il Favonio, il versante sud-alpino e gran parte della Pianura Padana.



Singolare l'episodio favonico dell'11 gennaio in Piemonte con temperatura che raggiunge anche i 21°C nell'astigiano. Solo tra il 18 ed il 19 gennaio una perturbazione entra da SW e riesce a provocare qualche debole nevicata fino in pianura su Piemonte e Lombardia con neve a Torino e Milano.



Dal 20 alla fine del mese veloci onde perturbate da ovest interessano soprattutto il pendio nord-alpino, ma riescono a coinvolgere anche la Valle d'Aosta e la Val d'Ossola, la neve non manca a Cervinia. Il 26 un fronte freddo sfonda anche a sud delle Alpi ma con effetti modesti.



Dal 27 gennaio al 7 febbraio 1995 l'anticiclone domina quasi incontrastato, provocando anche un ulteriore episodio favonico. Il primo vero guasto arriva però il giorno 11 e si protrae fino al 13, provocando deboli precipitazioni anche in pianura.



Ma per la svolta decisiva, cioè per misurare accumuli precipitativi superiori ai 10 mm, le zone pianeggianti del Piemonte e della Lombardia dovranno attendere fino al 22 febbraio dopo oltre 100 giorni praticamente asciutti. Stagioni analoghe furono quelle del 1988-1989 e quella dell'89-90, in cui la situazione fu anche più grave con le Alpi che restarono a secco per gran parte dell'inverno.