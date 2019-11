La grande NEVICATA di Natale 2013 nelle ALPI: Cortina senza luce! Vi ricordate?

Per non dimenticare! "Lo Scirocco che si inseriva prepotente e scalzava via tutta l'aria fredda residua su diverse zone delle Prealpi, la violenza delle precipitazioni che creava una perfetta omotermia tra quota e fondovalle in alcune vallate alpine, favorendo accumuli davvero notevoli, specie al di sopra dei 1400-1500m.



In alcune valli il vento tiepido non è riuscito a sfondare, in altre lo ha fatto parzialmente, in altre ancora si è mantenuto in quota, insomma questa tempesta di Natale ha permesso di scrivere un'altra pagina di nivo-meteorologia sull'argomento "nevicate alpine".



Citiamo ad esempio le grandi nevicate in diverse vallate dell'Ossola con il dato importante di Macugnaga con circa un metro e mezzo di neve in meno di 48 ore.

Molti paesi alpini sono rimasti senza luce e riscaldamento per più di una giornata.



Tantissima la neve caduta anche a Livigno e Madesimo, ma anche a Foppolo in alta valle Brembana.



Gran pioggia invece nel giorno di Natale sulle Dolomiti alle quote medio-basse, ripagata però dalla fitta nevicata di Santo Stefano, specialmente nel Cadore e in alta Pusteria, molto meno su diverse zone confinali con l'Austria (solo una spolverata in Aurina ad esempio).



Molta pioggia è caduta sulla fascia prealpina, raggiunta senza scampo dall'aria mite, mentre è un crescendo entusiasmante quello che accompagna la salita in auto sulle strade del Cadore: da Cortina a Pecol di Zoldo tanta, tantissima neve e black-out elettrici!



Nelle webcam e foto qui a fianco gli scenari post nevosi al Tonale, a Livigno e a Pecol di Zoldo".



