Fantastico! Bologna-Roma sotto la NEVE del 2011!

Ho sempre giocato sotto la neve anche da ragazzino. Nessuno si è mai fatto male, anche con uno strato di neve ben più alto e compatto di questo. Eppure da ragazzi non si tira certo indietro la gamba.



E' vero che qui girano miliardi e un infortunio si può pagare a caro prezzo, ma il calcio non è un gioco da signorine e si dovrebbe giocare con tutte le condizioni atmosferiche, salvo con campo completamente allagato, anche per una questione di rispetto nei confronti di coloro che sono venuti allo stadio e che, anche in questa occasione, hanno sonoramente fischiato per la sospensione della partita. Questo Bologna-Roma del 30 gennaio 2011 ha davvero un grande fascino.







Queste immagini restano infatti meravigliose, mostrano una partita diversa, che deve essere giocata con intelligenza. Si dice che la neve renda tutti più buoni, ed è assolutamente vero. Lo si nota dal rispettoso atteggiamento delle squadre in campo. Un fair-play d'altri tempi.



Godetevi comunque questi scampoli di partita e ben venga la neve a raffreddare animi troppo bollenti, anche in tribuna...