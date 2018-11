AMARCORD: le forti NEVICATE dell'irruzione artica dell'ottobre 2013 al nord

Qualcuno ricorda l'irruzione artica precoce dell'ottobre del 2013? Le foto, quelle sicuramente si, ma forse anche l'urlo del vento che sferzava le pianure del nord, evento abbastanza raro nell'intensità con cui si è espresso.



Certo l'ottobre 2013 verrà certamente ricordato per i reiterati nubifragi sul sud Italia originati da un mare mai tanto attivo nel produrre mostri temporaleschi; rimarranno le immagini tragiche dell'alluvione nel Tarantino, delle grandinate siciliane, ma anche la prima neve sulle Alpi, evento decisamente più lieto e pieno di poesia non si potrà dimenticare, soprattutto dopo aver salvato la foto di una Livigno (SO) innevatissima come quella che postiamo qui a fianco.



La neve è certamente caduta anche su molte altre zone, infatti vi postiamo la foto di un altro luogo, Casere (BZ) che compete agevolmente con il Piccolo Tibet e si trova ben 200m più sotto, ma incastrato tra nord e sud delle Alpi, in una delle valli più fredde e nevose dell'Alto Adige, l'alta Valle Aurina.

Qui di fianco ecco anche Ortisei nella celebre Val Gardena, tanto cara a Sandro Pertini.



La neve è caduta anche in Valle d'Aosta, sull'Ossola, trasformando il brullo paesaggio autunnale in invernale, ma è tornata ad imbiancare anche le Dolomiti e in genere molte zone di montagna del Triveneto; ma l'anticipo d'inverno avrebbe presto lasciato il posto all'autunno.