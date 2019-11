NEVICATE anche copiose in atto nelle Alpi sin sotto i 1000m!

Su diverse zone dell'arco alpino si registrano in queste ore nevicate anche abbondanti, in particolare sul settore centrale ed orientale. Nevica copiosamente in alta Valtellina, soprattutto a Livigno, come mostrano in maniera eloquente queste immagini:

La neve è caduta stanotte anche sulle montagne piemontesi e valdostane, qui la situazione a Riale in alta Val Formazza nel nord dell'Ossola, alto Piemonte, siamo a 1700m:

Nevica in modo più copioso su molte vallate trentine, tra cui la valle di Fassa, ma anche in diversi settori altoatesini come la Val Badia, ma non la Pusteria, coinvolta da una sorta di piccolo effetto foehn dovuto al richiamo sciroccale, che oltretutto frena le precipitazioni, che risultano bloccate più a sud, ecco infatti la situazione attuale a Canazei, in alta Valle di Fassa:

Nevicate sono in atto su Carnia e Tarvisiano, anche sotto i 1000m localmente. Nelle vallate più strette e superiori tale limite, in presenza di precipitazioni forti come quelli presenti in queste ore, possono raggiungere anche i 600/700m nei rovesci più intensi. La natura convettiva dei fenomeni agevola infatti il rovesciamento dell'aria fredda verso le basse quote.