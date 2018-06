Jim Cantore: "Vorrei morire sotto un temporale di neve!"

Il temporale nevoso è una delle esperienze più emozionanti che possano capitare ad un amante delle nevicate.



Succede soprattutto in tardo autunno e in primavera sino ad aprile e si può davvero assistere a fenomeni di grande rilevanza, con accumuli impressionanti in pochi minuti.



La potenza del temporale infatti scarica al suolo rovesci di notevole intensità.







Guardate qui Jim Cantore in un video datato di Weather Channel, personaggio originale e bizzarro come resta stupito di sentir tuonare durante una fitta nevicata.



Cantore, intervistato in un documentario, ha di recente affermato che "se potesse scegliere quando morire, lo farebbe tranquillamente sotto un bel temporale di neve, il fenomeno che lo appassiona di più in assoluto"...