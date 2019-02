22 gennaio 2011: Campobasso sepolta dalla NEVE

Ecco tutti gli ingredienti per veicolare correnti gelide da nord-est, apportatrici di freddo e neve su tutto il versante adriatico.

Marche, Abruzzo, Molise e Puglia Garganica sono di solito le regioni più colpite da questa situazione. In particolare, la città di Campobasso si distinge sempre per gli eccezionali accumuli nevosi che avvengono in queste circostanze.

Ecco un video che testimonia l'enorme mole di neve scaricata in seno all'irruzione fredda sopra menzionata.

Buona visione.