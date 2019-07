TEMPORALI PADANI: questa non è una lavatrice, è una CENTRIFUGA (Video impressionante!)

E' impressionante la forza che viene sprigionata nei temporali che colpiscono la Pianura Padana nel semestre caldo.

In estate le zone pianeggianti del nord si popolano di piccoli (e non) mostri, come questo che vi proponiamo oggi.

L'operatore ad un certo punto deve addirittura ripararsi perchè la furia degli elementi è davvero sopra alle righe. Non si tratta di una tromba d'aria ( anche se lo sembra), è solo una forte corrente di outflow che fuoriesce da un potente temporale. Queste situazioni si verificano spesso in condizioni di "stramazzo", ovvero quanto aria fredda proveniente dal nord Europa riesce ad infilarsi nel catino bollente padano, sbattendo letteralmente in quota l'aria caldo-umida sottostante.

Fenomeni come questi non sono da escludere sulla Pianura Padana nei prossimi giorni.

Buona visione!