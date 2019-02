Temporali di febbraio: quando Milano si imbiancò per la grandine...

Quando la natura ci soprende! Nel mese di febbraio, i temporali sono molto rari in Pianura Padana. Al loro posto ci dovrebbero essere le nevicate, in un contesto invernale decisamente più tranquillo.

Questo "clima pazzo" è riuscito a soprenderci più volte. Ecco un video dell'intenso temporale che ha interessato alcune zone di Milano la sera del 26 febbraio 2014. A parte la grandine, caduta in abbondanza (anche se per breve tempo) a sorprendere è stata soprattutto l'attività elettrica, con lampi e tuoni come se fossimo ad agosto.

Tutta colpa di un nucleo di vorticità salito dal Mar Ligure e che aveva raggiunto Milano nelle ore serali. Poche ore prima, il medesimo nucleo colpì alcuni quartieri di Genova, con fenomeni grandinigeni di eguale potenza.