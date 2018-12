Tempeste di NEVE newjorchesi: l'imbarazzo della scelta

Almeno un blizzard nevoso all'anno non ce lo toglie nessuno, vi dirà facilmente un cittadino di New York parlando del tempo. Di blizzard la Grande Mela ne ha sperimentati tanti, di quelli anche tosti, che ti mozzano il respiro camminando a Central park.



New York in inverno è anche la neve dunque, chi parte per un viaggio di piacere negli States nel cuore dell'inverno, in fondo spera di vivere l'emozione di una bella nevicata ventata nella città più famosa del mondo. Quella che vi proponiamo oggi comincia ad essere datata: sono infatti le immagini del blizzard del Natale 2010, tutte da rivivere: