Schegge METEO: "copiose nevicate sulla Valpadana..." l'annuncio perentorio di Baroni nel gennaio 1987!

E' una puntata importante quella dell'8 gennaio 1987.

Il compianto Andrea Baroni, soddisfatto ed entusiasta della previsione formulata già da diversi giorni sull'arrivo del freddo, puntualizza che gelo non fa rima necessariamente con neve, come pensano in tanti, eppure non mancherà nemmeno la neve nei giorni seguenti e sottolinea che qualcuno, come al solito, "non ci credeva nemmeno più".



Che qualcosa di grosso bolla in pentola lo si intuisce dal tono piuttosto concitato e lo illustrerà poi in sede previsionale, ma intanto anticipa che il freddo è puntualmente arrivato mostrando le temperature, soprattutto il crollo delle temperature massime su gran parte d'Italia alle ore 13.



La carta sinottica metterà in evidenza un'importante accoppiata: aria fredda in arrivo da nord e poi aria più tiepida in scorrimento da ovest e Baroni promette che sulla Valpadana occidentale entro 48 ore si sarebbero verificate "copiose nevicate", un aggettivo (copiose) che il grande meteorologo non usava certo frequentemente e che sicuramente colpì chi lo stava seguendo in quel momento.



Vi lasciamo a questo fantastico video storico, alla classe smisurata di quest'uomo che raccontava del tempo ogni giorno come dovrebbe accadere sempre, cioè come se si trattasse di un'opera d'arte prodotta dalla natura.