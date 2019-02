Russia: orsi polari mettono sotto assedio un villaggio artico

Negli ultimi giorni almeno 52 orsi polari si sono spinti all'interno del villaggio di Belushya Guba, un insediamento umano situato nell'arcipelago di Novaya Zemlya, ubicato nel nord della Russia. Questa remota località si estende per 82mila chilometri quadrati oltre il Circolo Polare Artico ed è uno degli insediamenti umani collocati in posizione più settentrionale che si conoscano. Secondo le informazioni locali, alcuni orsi polari avrebbero saccheggiato le discariche del posto in cerca di cibo. Alcuni esemplari si sarebbero addirittura addentrati all'interno degli edifici residenziali, manifestando comportamenti aggressivi nei confronti degli abitanti del villaggio. Del tutto inutili gli aiuti dei cani da guardia e gli schiamazzi.



Sempre secondo le fonti locali, diverse volte anche nel passato, branchi di orsi polari si sono avvicinati agli insediamenti umani ma mai sino a questo momento si erano spinti addirittura all'interno dei villaggi, creando non poche difficoltà agli abitanti locali. Nel frattempo si è appena concluso l'ennesimo anno di grande caldo per le latitudini artiche, l'aumento delle temperature globali sembra avere nel clima di questo luogo del pianeta, effetti amplificati rispetto a tutte le altre fasce climatiche. Nel Polo Nord sono state registrate temperature sino a +20°C sopra la media stagionale e lo scioglimento della banchina di ghiaccio provoca la scomparsa dell'habitat dell'orso polare.



Spinti dal bisogno crescente di cibo, il branco di orsi sta superando la diffidenza e la paura nei confronti dell'essere umano, cercando la spazzatura negli angoli del villaggio. Il governo russo vieta per legge l'abbattimento degli orsi polari, tuttavia questa misura potrebbe diventare necessaria se gli abitanti del villaggio non riusciranno a trovare rapidamente una soluzione all'emergenza.