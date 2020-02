Quella NEVICATA del 12 febbraio 2010 a Roma...

La nevicata del 12 febbraio 2010 resta per tutti i romani un ricordo gioioso e commovente, così come quello della "settimana bianca" del febbraio 2012 o dello snow day di fine febbraio del 2018.



Abbiamo mostrato molti video della Capitale sotto la neve dal Colosseo al Circo Massimo, passando per Piazza San Pietro, ci mancava però il film che celebrasse ufficialmente l'ingresso della neve all'Università La Sapienza.



L'abbiamo finalmente trovato e ve lo proponiamo con soddisfazione perchè si tratta di un video ben girato, che rende perfettamente la potenza della doppia cella temporalesca di tipo nevoso che ha colpito la Capitale in quel mattino di febbraio.