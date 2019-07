Prossima settimana torna il DISAGIO da CALDO, ma non su valori allarmanti

Dopo il passaggio temporalesco di questo fine settimana, l'estate tornerà in sella sulla nostra Penisola, ma senza esagerare. Il disagio da caldo tenderà comunque ad aumentare, senza però raggiungere i valori allarmanti degli ultimi giorni.

Ecco il disagio da caldo previsto per le ore 17 di martedi 30 luglio:

Un caldo molto fastidioso aleggerà sulla Pianura Padana, ma le eventuali condizioni di malessere saranno solo occasionali.

Sul resto d'Italia avremo un caldo solo a tratti fastidioso, con maggiore insistenza dove vedete il colore tendente al rosso. Il caldo sarà sopportabile dove è presente la colorazione verde.

Ecco invece il disagio da caldo previsto per le 17 di mercoledi 31 luglio:

Caldo molto fastidioso, con occasionali punte di malessere saranno presenti in val padana e nelle aree interne del centro e del sud colorate in rosso. Come vedete, il disagio da caldo tenderà un po' ad aumentare, ma senza raggiungere punte allarmanti.

Controlla anche tu il disagio da caldo per la tua regione cliccando sulle nostre mappe esclusive: http://www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/