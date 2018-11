NEVE e CUMULONEMBI: un binomio difficile, ma a volte possibile

Fiocchi di neve scendono leggeri sulla zona, eppure il cielo non è compatto.

A parte la schiarita, ben evidente dal filmato, balza all'occhio la tipologia di nubi, apparentemente non adatta a generare nevicate.

Solitamente, la neve arriva da nubi decisamente più "gentili", come gli stratocumuli, i nembostrati o gli altostrati.

L'arrivo di aria molto fredda in quota può però generare contrasti con le temperature più elevate (ma sempre fredde) presenti a livello del suolo. Di conseguenza anche il tipo di nuvolosità può cambiare aspetto e divenire più turbolento nell'arco della giornata. Non bisogna meravigliarsi, quindi, se in queste circostanze le nevicate si presentano a carattere di rovescio e originate da nuvolosità cumuliforme come avviene nel filmato. Questa situazione è comunque più probabile alla fine dell'inverno, solitamente nel mese di febbraio.-

Tornando comunque al video, si tratta probabilmente di un'irruzione fredda post-frontale, che genera annuvolamenti cumuliformi inframmezzati a schiarite. Stante la bassa temperatura al suolo, i rovesci derivanti sono nevosi e non piovosi, come ci si potrebbe aspettare.

I fiocchi di neve, molto leggeri, possono essere trasportati a notevole distanza dal vento e generare nevicate apparentemente a cielo sereno anche in zone non soggette ad addensamenti.

Buona visione.