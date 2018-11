NEVE: chi vorrebbe guidare in queste condizioni? Forse molti...

Vi piacerebbe giudare con questo tempo? Ovviamente con un auto opportunamente gommata o con le catene.

Il video è stato girato nel "mitico" febbraio 2012 nelle Marche; siamo nel tardo pomeriggio di venerdì 10 febbraio. L'area in questione è quella dell'Abbadia di Fiastra, tra Urbisaglia e Tolentino in provincia di Macerata, durante una delle tante nevicate che hanno colpito le Marche in quei giorni.

La cartina sinottica relativa a quel periodo ci mostra aria gelida da est che viene letteralmente attirata verso l'Italia da una depressione all'altezza della Corsica.

La strada è ormai ridotta ad una pista da sci, mentre sulla zona continua a nevicare copiosamente. La visibilità in alcune zone risulta davvero ridotta.

Buona visione!