NAPOLI: la nevicata del secolo del febbraio del 56 bissata parzialmente il 27 febbraio 2018

Le nevicate del 1985 e del 1986 non scalfiscono la potenza, l'intensità, l'estensione geografica e la durata temporale della nevicata del febbraio del 1956 . Durante quello storico mese a Napoli la temperatura scese in pieno centro sino a -4°C. La nevicata del 27 febbraio 2018, pur non cosi abbondante, ha cercato di bissare quell'evento.



Le foto che vediamo qui a fianco testimoniano l'eccezionalità dell'evento di quel lontano 56, con la popolazione letteralmente impazzita di gioia, diversamente da quanto accade laddove la neve cade di frequente. Addirittura durante l'evento gli insegnanti a scuola furono costretti a far uscire anzitempo i bambini, eccitatissimi per l'incredibile nevicata.



Una nevicata del genere certamente provoca una metamorfosi del paesaggio che desta stupore assoluto in chi non è abituato a veder nevicare con accumulo.

Addirittura molti, sci ai piedi, si misero a percorrere le vie della città, come se si trovassero su un circuito nordico di fondo, in realtà era solo Via Scarlatti.



Inconfondibile appare comunque dalle immagini Piazza Plebiscito durante uno dei momenti più intensi della nevicata.



Se in città la neve alla fine non creò eccessivi problemi, restando un piacevole ricordo, in provincia vi furono grossi disagi e molti comuni rimasero isolati.

Molti napoletani, specialmente i più giovani, farebbero carte false per rivedere la loro città coperta da un soffice manto bianco. Chissà mai che uno dei prossimi inverni non possa regalare una simile magia. In fondo si vive anche di questo...



Di seguito anche un video tratto dalla settimana Incom, che nonostante la retorica dei tempi, rende molto bene l'idea di quanto accadde in quel famoso febbraio.



