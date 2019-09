Meteo amarcord: cosa accadeva nel settembre 2013? (VIDEO)

E' sempre molto utile ricordare cosa accadeva a distanza di anni e quale miglior strumento allora se non la rivisitazione delle puntate di MeteoLive week-end, la trasmissione condotta magistralmente dal nostro Alessio Grosso.



In questa puntata del 12 settembre 2013 Grosso racconta di un vortice polare già abbastanza in palla, mostrando una depressione tipicamente autunnale sul nord Europa. Erano le avvisaglie di una stagione invernale più folle che mai, con il vortice polare che avrebbe poi dominato la scena sino a marzo.



Il nostro previsore responsabile annuncia intanto un guasto per domenica 15 settembre, in un contesto che sembrava comunque del tutto normale per il settembre italiano, con alternanza di tempo buono a tempo più instabile.



Non vi sveliamo altro, buona visione: