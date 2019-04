Le pazzie della montagna: lo "SNOW DEVIL" (Diavoletto di NEVE)

In gergo viene chiamato "snow devil" ed è parente abbastanza stretto del più famoso "dust devil", chiamato anche "Diavoletto di polvere".

Non si tratta ovviamente di un vero e proprio tornando, anche se le movenze lo fanno assomigliare in tutto e per tutto al fenomeno più distruttivo che la Natura può partorire.

Gli "snow devil" sono generalmente innocui, anche se attraversarne uno fa sempre un certo effetto. Rispetto al dust devil dove il soleggiamento (oltre al vento) è la forza motrice determinante, nello snow devil lo è la presenza di un forte vento, con il riscaldamento solare quale elemento secondario.

Se ci si trova su un versante posto sottovento ad un flusso intenso (e laminare) che colpisce la linea di cresta e la morfologia del costone risulta abbastanza tormentata, tale flusso può diventare molto turbolento sul versante in questione, generando veri e propri vortici che "rotolano" letteralmente a valle.

Se uno di questi vortici passa sopra ad un punto con neve farinosa e asciutta, questa viene sollevata e si crea il fenomeno filmato in questo video.