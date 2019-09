Le famose tempeste su Roma: memorabile!

Sono entrambi dei capolavori i video che vi proponiamo oggi.



Rivisitano in chiave umoristica gli ultimi due eventi atmosferici importanti che avrebbero dovuto mettere in ginocchio la Capitale .













Se nel primo caso, quello della neve, l'allarme fu prima sottovalutato, poi sopravvalutato, ma alla fine si giunse comunque a scrivere una pagina di storia della meteorologia, la tempesta perfetta, annunciata per il pomeriggio del 16 ottobre 2012, si è verificata in tono minore solo in serata, nonostante già dall'alba in questa sede si fossero espressi molti dubbi su una previsione di maltempo tanto severo, che c'è stato, ma senza risultare sconvolgente, così come si pensava.







La Protezione Civile ha detto che bisognava parlare prima, beh, noi l'abbiamo fatto, solo che nessuno ci ha ascoltato.

http://meteolive.leonardo.it/news/In-primo-piano/2/Ormai-una-normale-perturbazione-autunnale-viene-scambiata-per-il-passaggio-di-un-uragano/39080/

Guardatevi dunque questi due video e sorridete, anche un po' amaro...