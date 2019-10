La storica nevicata di Halloween a New York il 29 ottobre 2011!

Ecco la cronaca di quanto accadde nel week-end di Halloween del 2011 su New York, un evento nevoso storico che costò la vita a molti alberi.

"Una autentica bufera di neve ha colpito la costa nord-orientale degli States, con un bilancio di ben 11 vittime e 3 milioni di persone rimaste senza corrente.



Una forte depressione è risalita lungo la costa orientale, avvettando aria molto umida e accumlando sino a 25cm di neve a Central Park a New York City e oltre 150cm in prossimità dei Monti Appalachi.









ll peso della neve ha provocato molti schianti di alberi a Central Park, un danno decisamente più grave rispetto a quanto accaduto durante il passaggio della tempesta Irene. Non era mai accaduto a memoria d'uomo che una nevicata cadesse a Central Park ad ottobre, accumulando circa 25cm".







La popolazione è stata colta di sopresa e ha preso d'assalto i centri commerciali. Scuole chiuse sino a mercoledì in New Jersey, Connecticut, Massachusetts e New Hampshire. Vi mostriamo un paio di video dell'eccezionale nevicata sulla Grande Mela.





C'è il solito Jim Cantore che si emoziona per un tuono sotto la nevicata, e ci sono le immagini più belle riprese nei vari quartieri cittadini.