La primavera avanza e presto il cielo ci mostrerà i suoi CAPOLAVORI

North of Brooker, Texas. Siamo all'inizio del mese di giugno.

L'operatore filma un autentico capolavoro della natura. Una supercella scolpita in aria limpida. Velocizzando il filmato si nota molto bene l'inflow che alza la polvere da terra (sulla sinistra del video), la rotazione di tutta la struttura, i fulmini intranube e il muro di pioggia e grandine sullo sfondo.

Sul finire del filmato, il temporale supercellulare assume dimensioni gigantesche.

Fenomeni come questi non sono rari in Pianura Padana durante l'estate...anche se l'America è sempre l'America!