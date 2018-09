La prima NEVE di ottobre: ecco quella fantastica del 2011; 50cm a 1500m!

Il video-racconto in HD della fantastica nevicata alpina da sfondamento da nord lungo il crinale altoatesino. Sono pochi minuti commentati da Alessio Grosso, che valgono tutta la magia della prima neve in montagna.

Abbiamo raccolto qui per iscritto la parte audio del video, che vi invitiamo a gustare a tutto schermo.



"Tutto sembrava tranquillo ad Antholz, sul lago di Anterselva, in Alto Adige .Sud Tirolo, in quel mattino di inizio di ottobre. Si, c’era già stata una breve nevicata, ma poi era tornato un bel sole tiepido. Ora le cose stavano nuovamente cambiando: la corrente a getto premeva contro le Alpi, il muro del foehn di lì a poco sarebbe avanzato in modo spettacolare, con il suo carico di aria fredda e di neve.

Per 36 ore dai 1000m in su per una ventina di km oltre lo spartiacque è inverno, inverno pieno: nevica ad intermittenza ed oltre i 1300m l’accumulo diventa rilevante. 10-20, 30, fino a 50cm, a 2000m si arriva al metro. Gli spargisale hanno svolto egregiamente il loro lavoro e la neve sull’asfalto, peraltro ancora caldo dopo il gran sole dei giorni precedenti, non attecchirà. Due stagioni estreme si mescolano di colpo: la neve cade su gerani e petunie e su latifoglie ancora completamente rivestite di verdissimo fogliame.

Dopo il passaggio dell’ultimo impulso freddo, il getto frena e il muro del foehn si ritrae verso lo spartiacque; lo si nota soprattutto nelle ore più calde, quando il sole dei primi d’ottobre riesce ancora a seccare l’aria.



La valle si scalda, entra anche il favonio, ma è freddo. Ci pensa lui a ripulire ulteriormente l’aria. La serata è limpida e fredda, si va sottozero sino al fondovalle. Con il rapido arrivo del fronte caldo durante la notte le nevicate riprendono, ma l’aria che sopraggiunge in quota è davvero troppo mite, e dopo un’ultima spruzzata di neve, che stavolta raggiunge ed accumula addirittura sino ad 800m, la neve gira in pioggia all’improvviso. Nel fondovalle non si scioglie ancora nulla, perché resiste uno strato tenacemente freddo, ma l’arrivo delle nubi basse testimonia l’arrivo dell’aria mite a tutte le quote, è finita.

A fine passaggio riecco l’onda orografica testimoniata da questa estesa banda di lenticolari, nel cielo rosso del tramonto. L’autunno in montagna è anche questo".