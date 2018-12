La magia della NEVE...in notturna

Avete tanta voglia di neve? Allora immergetevi con occhi e pensiero in questo bel video, girato nella notte tra il 10 e 11 febbraio 2012 a Barbiano di Cotignola, in provincia di Ravenna.

Nelle strade c'è spazio solo per lei, la neve! L'operatore si aggira per le vie del paese completamente deserte, mentre sulla zona la nevicata continua a cadere con violenza. Osservate la magica atmosfera che solo la neve può regalare.

Il mattino seguente, la nevicata si fà più sporadica, ma in paese la coltre bianca in alcuni punti supera il metro di altezza. Quanti di voi vorrebbero vedere la propria città coperta in questo modo?