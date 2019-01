La magia della NEVE...in città

Quanti di voi vorrebbero vedere, almeno una volta nella vita, la propria città in queste condizioni? Il sogno di ogni appassionato: una nevicata che cade leggera, senza vento, con una temperatura perfetta.

La città si inchina di fronte ai magici fiocchi che scendono dal cielo sotto un'atmosfera surreale, ovattata e bianca.

Qui siamo in Abruzzo, a Lanciano in provincia di Chieti, il 22 gennaio 2011. Godetevi ed assaporatevi questo video fino in fondo, con la speranza che anche questo inverno ci sappia regalare qualche emozione in più.