La BUFERA di LAGO (video)

Pensate che i grandi laghi siano sempre lisci come l'olio? Beh, vi sbagliate.

Ovviamente non si producono i marosi che si abbattono sulle nostre spiagge durante una mareggiata, ma le onde possono comunque formarsi, sotto intense raffiche di vento.

Si tratta ovviamente di onde corte, in quanto lo specchio di acqua battuto dalle raffiche di vento (fetch) è esiguo, tuttavia l'effetto scenico è notevole.

Il video è stato girato sul Lago di Como, in giornate di forte vento. In alcune circostanze si tratta di Favonio ( lo si vede dal cielo), altre volte di situazioni temporalesche che in estate portano sensibili rinforzi del vento ( in coda al video).

Buona visione.