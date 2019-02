L'eccezionale nevicata a TRENTO dell'11 marzo 2004

Eccezionale l'intensità della nevicata verificatasi a Trento nella mattinata di venerdì 11 marzo 2004. Un fronte freddo molto attivo stava attraversando tutto il settentrione e dopo aver regalato fiocchi anche in Valpadana, insisteva oltre ogni previsione sul Trentino, recando accumuli anche di oltre un metro in montagna (fino a 130cm) ma regalando anche a Trento città una fioccata memorabile, con fiocchi di dimensioni enormi, praticamente da record.



Altri esempi di fiocchi giganteschi al nord il 5 febbraio del 2010 ed anche il 5 febbraio del 2015. E' appena il caso di aggiungere che una simile veemenza nevosa ha praticamente paralizzato il traffico cittadino, specie in Tangenziale.

Dalla sera di giovedì 10 marzo sono iniziate le precipitazioni diffuse, nevose anche a bassa quota. Una perturbazione molto attiva, inserita in una stretta saccatura, ha attraversato venerdi 11 marzo tutto il nord, ma risultando più persistente sull'area del Triveneto.

Postiamo sotto anche la nevicata del 5 febbraio 2010 a Gardolo di Trento, che per intensità è paragonabile ma questo, ma non certo a livello di accumuli.