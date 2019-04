ISLANDA d'inverno: il fantastico documentario che da sempre avresti voluto vedere!

Siamo lieti di mostrarvi un documentario sull'inverno in Islanda che davvero mancava .

Un viaggio fantastico, raccontato superbamente da una sorta di nuovo PIF (all'anagrafe Stefano Tiozzo), uno che ci sa fare con le parole, che ti fa entrare nel suo viaggio tra cascate, lagune di ghiaccio e tempeste di neve.



L'Islanda è fantastica in ogni stagione, ma vederla d'inverno, con le aurore boreali, tra le tempeste di neve e i fari a strapiombo sul mare, ti lascia senza parole . Prendetevi tutto il tempo, magari salvatevelo per vederlo stasera tranquillamente a casa ma guardatelo, perché vi farà venir voglia di partire immediatamente per Keflavik, l'aeroporto della Capitale , di tuffarvi nella Laguna Blu, di passeggiare tra deserti e ghiacciai, di non vedere più nessuno per giorni.



Vi farà sembrare insomma, di essere VIVI e LIBERI!