Il NEVONE e il GELO del 56, notare il commento: "la neve veniva a rompere la monotonia di tanti inverni miti"

Assolutamente imperdibili questi video che ci riportano alle grandi nevicate e ai grandi freddi del passato sull'Italia. Si tratti di inserti tratti dalla settimana Incom, commentati con la consueta enfasi, ereditata peraltro dal periodo fascista.



Stupisce soprattutto ascoltare una frase che la dice tutta sul fatto che anche molti inverni del passato trascorsero all'insegna della mitezza, qui si parla di Roma, ma la cosa può applicarsi anche altrove: "all'inizio la neve è arrivata a rompere la monotonia dopo tanti inverni invariabilmente miti..."



Vi proponiamo il rinvio del derby calcistico capitolino sotto la neve dell'11 marzo del 56, poi le cronache di quello storico febbraio del 56, con la neve sui trulli, la laguna veneta parzialmente ghiacciata, una nevicata tardiva primaverile in aprile, sempre del 56, infine anche un video sulla neve e il freddo dell'inverno del 1963 a Barcellona, in Spagna.



Fanno sorridere certe musiche inquietanti, come se una nevicata portasse chissà quali catastrofi, eppure questi filmati conservano un grande fascino.