Il benvenuto alla NEVE: i video nevosi imperdibili degli ultimi anni!

L'imminente arrivo dalla stagione invernale non poteva avvenire senza un omaggio ai video più belli presenti in rete, relativi alle grandi nevicate degli ultimi anni.



Partiremo dunque dall'autentica recente bufera marzolina di neve su Capracotta in Molise, che ha scaricato metrate da record, rivivremo la suggestiva nevicata su Brescia dei primi di febbraio del 2015, poi torneremo sulla fantastica nevicata in San Pietro a Roma del febbraio del 2012, così come la grande nevicata a Cesena, sempre risalente a quei giorni.



Buona visione a tutti e appuntamento alle prossime settimane per vivere altre grandi nevicate insieme con MeteoLive!