I migliori video ESTREMI: ragazzina riprende spaventoso TORNADO!

Da una nube a mensola temporalesca si è originato un tremendo tornado sulla Russia orientale. Era domenica 31 luglio 2011 nella Russia sud orientale a Blagoveschensk e la nube ad imbuto è stata immortalata nel suo spostamento da una ragazzina con la sua videocamera. Ha prodotto sicuramente un filmato di ottima qualità, in cui si nota il tornado sollevarsi da terra e riabbassarsi più volte, addirittura i vortici paiono sdoppiarsi in un crescendo spaventoso ed emozionante ad un tempo.



Una nube di detriti (debris cloud) si solleva inizialmente nel cielo, poi compare la tromba vera e propria. La casa della ragazza sembra sulla traiettoria, poi improvvisa e provvidenziale giunge la deviazione, la madre invita la ragazza a chiudere la finestra, lei obbidisce ma continua a filmare e immortala altre sequenze impressionanti, con il tornado che abbatte alberi, solleva di tutto, raggiunge i fili dell'alta tensione e li danneggia determinando corti circuiti e fiammate, poi si dirige oltre.



Sembra non avere pace questo tornado, che semina distruzione in una ristretta fascia di territorio, ma che risulta pericolosissimo per l'incolumità di cose e persone. Parrebbe quasi un "rope" a vederlo così, uno di quelli sinuosi e sibilanti che non lasciano scampo a chi si trova sulla sua traiettoria. Non perdetevi queste immagini mozzafiato, seguite la sequenza sino in fondo. Il tornado ha prodotto gravissimi danni e una persona è rimasta uccisa.