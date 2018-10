Esondazione a singhiozzo di un torrente. Video da non perdere!

Il video che vi proponiamo in questa sede ha contorni quasi agghiaccianti e vi consigliamo di guardalo tutto, fino alla fine.

Si riferisce all'esondazione del torrente Idria, a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, al seguito delle piogge torrenziali avvenute nella giornata di martedì 22 novembre 2011.

Il torrente pare cementificato e la forza dell'acqua è impressionante.

Decisamente impressionanti sono però le esondazioni "a singhiozzo" del torrente stesso. Il livello dell'acqua sembra scendere, il pericolo sembra scampato, ma nel giro di un attimo le ondate si ripresentano, con conseguenti nuove esondazioni.

L'esondazione "a singhiozzo" di un torrente si ha quando a monte sono presenti degli ostacoli o delle frane. Queste formano bacini idrici temporanei che poi vengono scaricati di colpo sotto la pressione dell'acqua...e questi sono i risultati.

Un monito! Non recatevi mai nei pressi di un torrente, quando questo è in piena straordinaria. Il rischio di essere trascinati via dalla corrente è altissimo.

Buona visione.