Ecco la terza parte di "NEVICA" il documentario di Grosso, guardala qui!

Ecco a voi la terza parte del documentario didattico "NEVICA" (volutamente qui in bassa risoluzione) tutto girato sul campo, con esempi pratici, tante nevicate, tante osservazioni utili per chi ama le nevicate e per chi sta avvicinando alla meteorologia.



"Nevica" è davvero un documentario completo e sarà presentato su MeteoLive in 6 parti, questa è la terza. Ricordiamo che il documentario è in vendita ed è stato già trasmesso in alta qualità nella versione tedesca anche sulla televisione austriaca ORF, oltre che su Telenova.

Guarda qui le prime due parti:

http://meteolive.leonardo.it/news/%2A%2AVideo%2A%2A/72/In-onda-su-MeteoLive-il-documentario-NEVICA--GUARDA-qui-la-prima-puntata-/43581



http://meteolive.leonardo.it/news/%2A%2AVideo%2A%2A/72/-NEVICA--Seconda-parte-del-documentario-di-Grosso-guardalo-qui-/43613



Ed ora segui qui la terza: