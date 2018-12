Ecco cosa succede durante una grossa NEVICATA (Video didattico)

La quantità di neve che cade dal cielo durante una nevicata può essere davvero imponente. Ad occhio nudo non la vediamo crescere al suolo, ma se acceleriamo il filmato tutto risulta più chiaro.

Questo video, girato tra il 26 e il 28 gennaio 2006 a Giubiasco, in Svizzera, ci mostra una cospicua nevicata con accumuli consistenti. Nella prima parte del filmato gli accumuli crescono fino quasi a coprire l'obiettivo della macchina.

Nella seconda parte invece si vede chiaramente l'assestamento delle massa nevosa che si ha quando smette di nevicare. La coltre nevosa tende a compattarsi e si abbassa, complice forse un aumento delle temperature.

Per misurare correttamente i centimetri di neve che cadono al suolo sarebbe opportuno farlo appena smette di nevicare, in modo da scongiurare l'assestamento del manto. Se lo si fa dopo un'ora, si può incorrere già in errori e la misurazione verrà falsata in difetto.

Vi consigliamo di guardare questo video estremamente didattico.