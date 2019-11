Dicembre 2013: in pianura al nord faceva FREDDO e c'era l'anticiclone "monster"

Prima che arrivasse l'Atlantico spazzatutto con la tempesta di Natale e le abbondanti nevicate sulle Alpi, che sino ad allora avevano ampiamente latitato, a comandare la scena europea nel 2013 non c'erano certo state le depressioni di questo novembre 2019, bensì una gigantesca cupola anticiclonica che assicurava bel tempo, ma anche inversione termica, con nebbia e freddo soprattutto in Valpadana e con gelate in diverse valli alpine ed appenniniche.



La mitezza si avvertiva lungo le coste e semmai in alta montagna, ma laddove era presente la nebbia, era inverno conclamato a tutti gli effetti. Eppure, si tratta di un dicembre dimenticato, come se poi tutto quel chiassoso Atlantico e il suo carico infinito di perturbazioni avesse offuscato la memoria collettiva.



Ecco allora la puntata di MeteoLive week-end del 13 dicembre 2013, condotta da Alessio Grosso, per non dimenticare: