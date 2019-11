Rivediamo con piacere la puntata di MeteoLive week-end in onda su Telenova in quel dicembre del 2012, in cui Alessio Grosso annunciava l'arrivo della neve in Valpadana per la serata di Santa Lucia 2012, a bissare quella verificatasi sabato 8 dicembre.



Fu l'ultimo vero episodio bianco dicembrino al nord prima di anni di autentico digiuno "bianco".



Un amarcord che sicuramente farà piacere riassaporare agli appassionati in vista dell'inverno…