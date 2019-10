Di ALLVIONE in ALLUVIONE: per non dimenticare, da non perdere video di BARONI

La storia atmosferica autunnale italiana è costellata di alluvioni: episodi in cui la natura dà una grande prova di forza e mette a nudo tutti i problemi legati all'urbanizzazione selvaggia di zone inadatte ad ospitare un gran numero di persone.



La terrificante alluvione del 23 settembre 93 a Genova rivive nelle immagini pescate in rete.













San Carlo di Cese devastata dal Varenna. Pegli duramente colpita, Voltri allegata da Leiro e Cerusa. Piogge violentissime dalle prime ore del mattino a metà pomeriggio. 800 mm a San Carlo, 600 nel ponente e 400 a Sestri. Circa 300mm in centro città.



Oltre al video dell'alluvione, vi mostriamo anche quello relativo alla trasmissione "che tempo fa" del 23 settembre di quell'anno, sotto la conduzione di Andrea Baroni, che in soli 2 minuti e mezzo dipinse in maniera perfetta tutto quanto era appena accaduto e stava per accadere. E' davvero una chicca, che siamo i primi a mostrarvi in rete e con grande piacere, grazie alla segnalazione di Marco Entrade.







Di seguito anche le immagini della più recente alluvione del 25 ottobre 2011 a Borghetto di Vara. Come vedrete la violenza delle acque è quasi la medesima.