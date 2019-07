Dentro la TEMPESTA: un cielo NERO che tutto INGLOBA (video)

Questo video è stato girato in Serbia, il 17 settembre del 2017. Si nota una gigantesca tempesta di vento che solleva grandi quantitativi di polvere dal suolo, oscurando completamente il cielo. L'operatore filma il suo ingresso dentro ad un autentico muro nero ed è costretto a fermarsi per via della visibilità ridotta quasi a zero. Queste situazioni si verificano quando è presente un forte temporale nelle vicinanze; le correnti in uscita dal temporale medesimo (outflow) se transitano in una zona molto asciutta possono sollevare grosse quantità di polvere, formando anche temporanee tempeste.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO!

youtu.be/8mPmdd4erlo